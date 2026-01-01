Грохот се чува в столицата на Венецуела - Каракас, предаде Ройтерс, позовавайки се на очевидци.

Според информацията на световната агенция южната част на града, където е разположена военна база, е останала без електричество.

Очевидците, цитирани от Ройтерс, са чули и звук от самолети. Те са видели и издигащи се стълбове дим.

На 30 декември Доналд Тръмп потвърди нанасянето на удар по Венецуела. Президентът на САЩ заяви, че въоръжените сили на страната му са унищожили пристанище, използвано от кораби, обвинени в участие в наркотрафик във Венецуела, което е възможно първото наземно нападение от началото на американската военна кампания срещу наркотрафика в Латинска Америка, предаде Франс прес.

Вашингтон оказва от месеци силен натиск върху Каракас, като се опитва да принуди президента Николас Мадуро, когото обвинява, че ръководи обширна мрежа за трафик на наркотици, да напусне поста си, отбелязва АФП. Досега те са нанесли около 30 удара срещу кораби на предполагаеми трафиканти, като са причинили смъртта на близо 107 души в Карибско море и Тихия океан.

На 1 януари венецуелският президент в интервю за държавната Венецуелска телевизия избегна да потвърди или отрече твърденията за американска атака срещу пристанищни съоръжения, но даде знак, че е готов за преговори с Вашингтон. „Това може да е тема, която ще обсъдим след няколко дни. Най-вероятно ще можем да я обсъдим в близките дни“, заяви Мадуро в отговор на въпрос за предполагаемото нападение.