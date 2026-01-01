Продължава борбата с пожара над село Антон, който вече осми ден гори в труднодостъпна местност на около 1800 метра височина в Национален парк „Централен Балкан“. Огънят бе потушен преди няколко дни, но силен вятър отново го активира и насочи пламъците към близката борова гора.

В гасенето днес отново се включва хеликоптер AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база – Крумово. Машината е излетяла в 7:30 часа и извършва гасене от въздуха в помощ на екипите на пожарната, съобщиха от Министерството на отбраната.

На терен работят пожарникари, служители на различни служби и доброволци. По данни на кмета на Антон Андрей Симов броят на хората, ангажирани с гасенето, е около 100. Рано тази сутрин обстановката е спокойна, но се очаква през деня високите температури и евентуално засилване на вятъра отново да усложнят ситуацията.

БТА

За жителите на селото няма опасност, но окончателното овладяване на огъня зависи до голяма степен от метеорологичните условия. По думите на кмета през нощта пожарът отслабва, но през обедните и следобедните часове се активизира.

Като водеща версия за причината за пожара се разглежда човешка грешка. В района са открити множество фасове и изоставени вещи, което насочва към вероятността огънят да е тръгнал от неизгасена цигара, оставена от берачи на боровинки. Засега причината не е окончателно установена.

Кметът призовава туристите да избягват маршрутите в района над землището на Антон, докато пожарът не бъде напълно овладян.