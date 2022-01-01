28-годишен мъж отива на съд, тъй като шофирал след употреба на наркотици.



На 26.08.2021 г. обвиняемият, управлявал лек автомобил, по бул. „Александър Малинов“ в София, когато бил спрян за полицейска проверка. Полицаите забелязали, че той е притеснен и е с разширени зеници. Направили му тест, който отчел положителен резултат.



Полицейските служители придружили обвиняемия до болница, където му били направени изследвания. Резултатите отчели, че мъжът е шофирал след употреба на тетрахидроканабинол (канабис) и кокаин.



По случая е образувано досъдебно производство.



Предстои делото да продължи в Софийски районен съд.