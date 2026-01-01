Агенция „Митници“ чрез териториалната дирекция в София обяви търг с тайно наддаване за продажбата на над 135 426 литра алкохол и алкохолни продукти, изоставени или отнети в полза на държавата.

Продажбата се извършва съгласно изискванията на Закон за акцизите и данъчните складове. В търга могат да участват само лицензирани складодържатели, които притежават лиценз за управление на данъчен склад и са внесли депозит в размер на 10% от началната тръжна цена.

От митническата администрация уточняват, че акцизните стоки се продават с цел преработка. Алкохолът е иззет в периода 2011–2020 г., като всички административни и съдебни производства по случаите вече са приключили, включително има и влезли в сила съдебни решения.

Пълната информация за условията на търга, както и подробности за количествата и процедурите по участие, е публикувана на интернет страницата на Агенция „Митници“ в секцията „Публични продажби и търгове“, подраздел „Публични продажби на акцизни стоки“.