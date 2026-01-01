Териториалните дирекции на Агенция "Митници" в Бургас, Варна и Русе започват публични продажби чрез търгове с тайно наддаване на стоки, отнети в полза на държавата. Това съобщиха от Агенция "Митници".

Процедурите са по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като предлаганите артикули са задържани при митнически проверки, а производствата по тях вече са приключили.

Обявените от "Митница Бургас" търгове са включени смарт телефони, автомобилни резервни части и аксесоари, както и други стоки. "Митница Варна" предлага разнообразни стоки за бита, платове и инструменти. Териториалната дирекция "Митница Русе" предлага за продажба автоцистерна и товарен автомобил.

Артикулите са групирани, като за всяка група е определена начална тръжна цена. За участие в търговете кандидатите трябва да подават заявление по образец с ценово предложение и да внесат депозит в размер на 20 на сто от началната цена.

Стоките с несъюзен митнически статус се продават без включени държавни вземания - мито и ДДС, и се освобождават след извършване на митническо оформяне.