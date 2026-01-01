Служители на Териториална дирекция Митница София предотвратиха митническа измама чрез неправилно деклариране на тарифен код за стоки на стойност близо 80 000 евро.

По случая е образувано административнонаказателно производство.

На 12 декември 2025 г., във връзка със сработил рисков профил, служители на сектор „Митнически оперативен контрол“ от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ извършиха проверка на 18 000 кг стока, декларирана като „Органичен еритритол на прах“ (Organic erythritol, 30-60 MESH) с произход Китай.

За стоката е бил посочен тарифен код с мито от 5,5%. Възникнали съмнения относно правилното класиране и евентуално избягване на антидъмпингово мито доведоха до вземане на проби за митническа лабораторна експертиза.

Лабораторната проверка установи, че стоката е чист еритритол, за който съществува допълнителен код по Комбинирана номенклатура, подлежащ на антидъмпингово мито от 233,3%. Това означава, че чрез неправилното деклариране е било избегнато плащането на публични държавни вземания в особено големи размери – приблизително 162 000 лева.

По случая е образувано административнонаказателно производство, като работата продължава с цел събиране на допълнителни доказателства, включително за предишни вносове на подобни стоки.

От Агенция „Митници“ подчертават, че подобни проверки са част от постоянния рисков анализ за контрола върху вноса на хранителни продукти и подсладители, при който рискът от злоупотреби остава висок.