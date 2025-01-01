Зрението на млад испански студент беше спасено от екипа на Очна клиника към УМБАЛ „Александровска“, след като младежът беше прострелян с въздушна пушка пред нощен клуб в центъра на София.

Инцидентът е станал вечерта на 24 октомври, съобщи проф. Александър Оскар в профила си във Facebook.

Александър Оскар

Пострадалият студент, който се обучава по програма „Еразъм“ в Букурещ и е пристигнал в България за уикенда, е бил приет по спешност в болницата с тежка очна травма. При прегледа е установено метално чуждо тяло в орбитата на дясното око, както и разкъсна рана на клепача, съответстваща на входно отвърстие от прострелване. Зрението му към момента на приемане е било силно намалено – до броене на пръсти пред окото.

След извършени изследвания и подготовка, екипът на доц. Яни Здравков е предприел спешна операция, при която успешно е отстранена съчма от въздушна (газова) пушка. Интервенцията е преминала успешно, а състоянието на пациента е стабилно.

Александър Оскар

Екипът, извършил животоспасяващата операция:

Доц. д-р Яни Здравков – оператор

Д-р Кристина Белчева – асистент

Д-р Петя Димитрова – анестезиолог

Александрия Личева – операционна сестра

Стела Колева – анестезиологична очна сестра

Мария Паричкова – санитар

„Благодарение на бързата реакция и професионализма на колегите, младият мъж отново ще може да вижда света ясно“, написа проф. Александър Оскар, изразявайки признателност към медицинския екип.