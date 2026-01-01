"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 28 април - вторник във връзка с реконструкция на уличен водопровод по ул. „Никола Габровски“, жк. „Дианабад“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Никола Габровски“ от бул. „Д-р Г. М. Димитров“ до ул. „Буенос Айрес“, ул. „Крум Кюлявков“ от ул. „Никола Габровски“ до ул. „Владимир Трендафилов“, ул. „Кирил Цонев“, бл. 30, бл. 31, бл. 35, ул. „Константин Попрусинов“ от ул. „Никола Габровски“ до бул. „Д-р Г. М. Димитров“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на адрес: ул. „Никола Габровски“ на кръстовището с ул. „Марко Темнялов“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.