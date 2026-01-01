"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 8 април - сряда във връзка с подмяна на спирателен кран пред бл. 522, жк. „Младост“ 1А се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в: бл. 513, бл. 514, бл. 520, бл. 521, бл. 522, бл. 523, бл. 528, ул. „Анна Ахматова“ от № 9 до бл. 539, 75 ДГ „Сърчице“, 145 ОУ „Симеон Радев“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Анна Ахматова“ пред бл. 521.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.