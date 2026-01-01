"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 8 април - сряда във връзка с подмяна на спирателен кран пред бл. 522, жк. „Младост“ 1А се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в: бл. 513, бл. 514, бл. 520, бл. 521, бл. 522, бл. 523, бл. 528, ул. „Анна Ахматова“ от № 9 до бл. 539, 75 ДГ „Сърчице“, 145 ОУ „Симеон Радев“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Анна Ахматова“ пред бл. 521.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.