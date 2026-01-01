5-годишно момиче е пострадало, след като е било нападнато от куче в Годеч, а стопанинът на животното е задържан, след като заплашил майката с нож.
Инцидентът е станал около 15:30 часа на 7 март. Притеснена майка потърсила помощ от полицията, след като дъщеря ѝ била нападната от куче. По думите ѝ собственикът на животното отправил към нея заплахи и закани, държейки нож в ръка.
Служители на Районно управление – Годеч реагирали незабавно и задържали мъжа.
Пострадалото дете е транспортирано в болница с разкъсно-контузни рани по дясното бедро. След оказана медицинска помощ момичето е освободено за домашно лечение.
По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Годеч.
След бързо приключване на действията по разследването и докладване на събраните доказателства в прокуратурата, 65-годишният мъж, познат на полицията – е привлечен като обвиняем. Мярката му за задържане е удължена до 72 часа.