Протестиращи пред Съдебната палата в София настояват за справедлива присъда за 15-годишния, намушкал свой връстник в столичен мол. Те са издигнали плакати със снимка на загиналото момче, на които пише "Справедливост".

Ако е възможно, искаме промени в Наказателния кодекс и доживотна присъда за всички малолетни, които убиват хора. Казаха, че е възможно да ми наложат пет години затвор, от които той ще излежи три и ще излезе на свобода, каза пред медиите Лидия Асенова, майката на загиналото момче.

Тя допълни, че семействата сега със страх си пускат децата навън. Все още не сме говорили с юристи или депутати, но няма значение от етноса, на всеки може да се случи, каза още Асенова.

Преди дни Софийският градски съд остави младежа за постоянно в ареста. Решението не е окончателно. Той ще изтърпява мярката в следствения арест на бул. "Д-р Г. М. Димитров" в София.