Авария остави без вода центъра на столицата, съобщиха от "Софийска вода".

Във връзка с отстраняване на авария на водопровод по ул. "Патриарх Евтимий" се налага спиране на водоснабдяването.

Без вода остават бул. "Витоша", бул. "Цар Освободител", бул. "Княз Александър I", ул. "Граф Игнатиев" и бул. "Патриарх Евтимий".