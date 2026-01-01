Задържаха 38-годишен мъж за нанесена телесна повреда на 88-годишната му баба в Сливенско, съобщиха от полицията.

Служители от участък „Запад“ към РУ-Сливен са се отзовали на сигнал за битов скандал и причинена телесна повреда в сливенското село Бяла.

Съобщението е получено в 21:55 часа на 30 март.

По първоначални данни в условията на домашно насилие е причинена телесна повреда на 88-годишна жена. Задържан е внукът на пострадалата - криминално проявен мъж на 38 години.

По случая е започнато разследване.