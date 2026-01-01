Силният вятър създава проблеми в различни части на страната. Има сигнали за паднали клони и дървета, скъсани жици и щети по автомобили. Заради опасните пориви е обявен жълт код в редица области, а общинските екипи работят по постъпилите сигнали.

Жълт код за силен вятър е обявен в Източна и части от Северна и Южна България, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Освен за област Сливен, предупреждението е обявено за областите Силистра, Добрич, Бургас, Варна, Шумен, Ямбол, Хасково и Кърджали, както и за части от Смолян, Пловдив, Стара Загора, Разград и Търговище.

Сливен

Скоростта на вятъра в Сливен достига 72 км/ч, съобщиха от общинския пресцентър.

При дежурния екип в Общината са подадени сигнали за паднали клони в квартал "Ново село" и по бул. "Хаджи Димитър". В квартал "Даме Груев" има наклонено дърво.

Жълт код: Силен вятър и обилни валежи обхващат страната в сряда (КАРТА)

Сигналите са предадени за изпълнение към общинското предприятие по озеленяване.

Стара Загора

Сигнали за паднали клони и дървета вследствие на силния вятър са подадени на горещия телефон на Община Стара Загора. Това съобщи във Фейсбук заместник-кметът Радостин Танев. Той посочва, че дърво е нанесло щети върху автомобил, а от бурния вятър има скъсани жици и ламарина от покрив.

„Екипите работят по постъпилите сигнали. Няма информация за пострадали хора или такива в опасност“, допълва заместник-кметът.

Той посочва, че според метеорологичната прогноза днес в община Стара Загора времето ще бъде облачно и със силни пориви на вятъра. Очакваната скорост е около 20 км/час.

Заместник-кметът призовава хората да избягват престоя и паркирането под дървета и в близост до нестабилни конструкции, както и да обезопасят предметите по балконите и терасите.