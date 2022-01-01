Община Силистра, Регионален исторически музей, Регионална библиотека "Партений Павлович" и местни читалища организират празник по повод 24 юни - Еньовден, под надслов "С билки и песни на Еньовден", съобщиха от Общината.



В Дунавския парк ще бъдат разположени щандове с ароматни и лековити билки, ще се демонстрират стари занаяти, ще се представят интересни занаяти и обичаи. Талантливи силистренци ще пеят и танцуват за здраве и късмет.



В празника ще се включат и ученици от учебните компании "Златна Добруджа" и "Еко работилница" към Професионална земеделска гимназия "Добруджа", които се грижат за билковото поле в училището.



Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра ще се включи в празника с материали от фондовете на библиотеката, свързани с билките, билколечението и традициите на Еньовден.