21-годишен младеж без свидетелство за управление и с положителна проба за алкохол е задържан след опит да избяга от полицейска проверка в Шумен.

В неделя сутринта в полицията е получен сигнал, че мъж в нетрезво състояние е седнал зад волана след посещение на заведение в града. Малко преди 07:00 часа екип на „Пътна полиция“ подал сигнал за спиране, но водачът не се подчинил и предприел бягство в посока Шумен.

Автомобилът бил последван от полицейските служители, а в района на язовир Дибич, преди входа на града, екип на РУ – Шумен отново подал сигнал със стоп палка. Водачът не спрял и продължил движението си по път I-7.

Преследването приключило в местността „Нов екарисаж“, където мъжът спрял автомобила, напуснал го и бил задържан на място.

Установено е, че шофьорът е от село Живково и никога не му е издавано свидетелство за управление на моторно превозно средство. При извършения тест с дрегер е отчетена концентрация от 1,10 промила алкохол. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.