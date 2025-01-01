Състоянието на директора на ОДМВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров се подобрява, съобщиха за Русе Медиа от УМБАЛ "Канев“-Русе.



Той остава в интензивното отделение за наблюдение, но е контактен, в съзнание, без опасност за живота.

Четиримата задържани за побоя над шефа на полицията в Русе остават в ареста

На 10 септември, както бе обявено в съдебното заседание в Апелативния съд във Велико Търново, са взети показанията на ст.комисар Кожухаров относно събитията на 4 септември през нощта.

Припомняме, че инцидентът е станал на улица в Русе около полунощ, когато полицейският шеф е бил нападнат от младежите, които пътували с висока скорост в лек автомобил.