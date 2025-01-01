Специализирана операция за противодействие на противообществените прояви започва на територията на разградските села Ясеновец и Дряновец, съобщиха от полицията.

Акцията е разпоредена от директора на ОДМВР-Разград старши комисар Диян Симеонов във връзка със зачестили случаи и злоумишлени сигнали от жителите на тези населени места.

Засилената контролна дейност е насочена към установяване и пресичане на подобен род нарушения и извършителите им.

От ОДМВР-Разград напомнят, че неправомерното използване на Единния европейски телефонен номер 112 за предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ е наказуемо.

На нарушителите се съставят актове, като по закон предвидените санкции са от 200 до 1000 лв, а когато се мобилизират ресурси на службите за спешно реагиране, наказанието е глоба от 10 000 до 20 000 лв.