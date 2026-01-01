Шофьор пострада при катастрофа в Разградско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази сутрин около 7:00 часа. В близост до разклона за село Самуил - от главен път Е-70 автобус, превозващ работници, аварира. 51-годишният шофьор слиза да огледа превозното средство.

В обратна посока, към Самуил, спира ученически автобус, в който не е имало пътуващи деца, за да окаже помощ.

В този момент автомобил, управляван от 52-годишен мъж, остъргва странично ученическия автобус и блъска слезлия на пътя водач на другия автобус.

Пострадалият е откаран в болницата в Разград - с травма на главата. Състоянието му се изяснява. По случая се води разследване.