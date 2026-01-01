Тежка катастрофа е станала на пътя Казанлък0Стара Загора в района на Италианския мост.

БГНЕС

Катастрофиралия автомобил е открит в странна позиция на пътното платно.

Колата най-вероятно е навлязла в насрещното движение или скоростта е била толкова несъобразена, че автомобилът буквално се е обърнал в обратната посока след удара.

БГНЕС

Какво точно се е случило тепърва ще се изяснява от полицята, тъй като водачът е напуснал мястото на инцидента малко след сблъсъка и в момента се издирва.

Към момента движението в участъка е затруднено, но пътят не е затворен. Трафикът се осъществява с повишено внимание.