Велосипедист пострада при пътно-транспортно произшествие в село Трапище, съобщиха от ОДМВР - Разград.
56-годишният мъж с колело рязко променил посоката си на движение, навлязъл в дясната активна лента и бил блъснат от товарен автомобил, управляван от 29-годишен водач от село Бяла.
Откриха велосипедист в безпомощно състояние в Кърджалийско
При падането велосипедистът получил множество фрактури. Настанен е в реанимацията в МБАЛ - Разград.
Пътният инцидент станал на 7 октомври.
56-годишният мъж с колело рязко променил посоката си на движение, навлязъл в дясната активна лента и бил блъснат от товарен автомобил, управляван от 29-годишен водач от село Бяла.
Откриха велосипедист в безпомощно състояние в Кърджалийско
При падането велосипедистът получил множество фрактури. Настанен е в реанимацията в МБАЛ - Разград.
Пътният инцидент станал на 7 октомври.