Откриха велосипедист в безпомощно състояние в Кърджалийско

при пътно-транспортно произшествие в село Трапище, съобщиха от ОДМВР - Разград.56-годишният мъж с колело, навлязъл в дясната активна лента и бил блъснат от товарен автомобил, управляван от 29-годишен водач от село Бяла.При падането велосипедистът получил. Настанен е в реанимацията в МБАЛ - Разград.Пътният инцидент станал на 7 октомври.