Инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Пловдив, със съдействието на служители на Шесто районно управление на МВР-Пловдив, затвориха обект за продажба на дюнери в града, който е извършвал дейност без регистрация по Закона за храните, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Преди две седмици същият обект е бил проверен от инспектори на ОДБХ. Тогава е установено, че търговската дейност се осъществява без необходимата регистрация, за което на собственика е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и е издадена заповед за спиране на дейността.

Впоследствие в ОДБХ са постъпили три сигнала, че обектът продължава да работи. При днешната повторна проверка е констатирано, че дейността не е преустановена.

Съставен и връчен е нов АУАН, а на място са поставени обозначителни стикери, с които се указва, че обектът е затворен и не се допуска търговия и реализация на храни в помещението.

Контролните действия по случая продължават. Припомняме, че през октомври беше затворена кухня майка на голяма търговска верига в Пловдив.