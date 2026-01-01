Окръжният съд в Пловдив решава при закрити врата мерките на тримата непълнолетни, които прокуратурата привлече като обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в града.

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Към момента по делото обвиняемите са вече осем непълнолетни - шест момчета и две момичета. Държавното обвинение настоява за мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо всеки от тях.

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Припомняме, че новите обвиняеми са две 17-годишни момчета и едно 15-годишно момче.

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Според прокуратурата те са участвали в нападението над мъжа, като са му нанасяли удари с ръце и крака. С привличането им към наказателна отговорност обвиняемите по делото вече са осем, шест момчета и две момичета, всички непълнолетни.

Първоначално за убийството бяха обвинени петима непълнолетни. Спрямо тях съдът вече е определил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

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По данни на прокуратурата разследването е установило участието на осемте непълнолетни в престъплението.

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По делото са събрани свидетелски показания, видеозаписи и експертни заключения. Разследването продължава.