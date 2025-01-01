Районен съд-Пловдив остави без уважение искането на държавното обвинение да бъде постановена най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Милена Ангелова и Басри Али. Те бяха освободени под парична гаранция в размер на 70 хиляди лева за Али и 10 хиляди лева за Ангелова.

Те са обвинени за осъществяване на квалифицирана измама в условията на продължавано престъпление и във форма на съучастие между двамата. По данни на прокуратурата за период от около три години обвиняемите са въвели в заблуждение над 11 пострадали, като общият размер на вредите е около 640 хиляди лева. Деянията са били извършвани на територията на три области - Пловдив, София и Пазарджик.

Престъпната дейност е била свързана със сключване на договори за строително-монтажни работи и договори за заем между Басри Али и пострадалите. Според държавното обвинение Али обещавал, че ще изпълни поетите задължения без да има намерение за това.

Ролята на 35-годишната Ангелова била да изготвя инкриминираните договори за СМР и съответната документация, свързана със строителните дейности. Двамата са с чисто съдебно минало.

"Не смятам да се крия, винаги, когато са ме викали органите на полицията, съм идвал. Имам нужда от време да работя, за да се измъкна от това положение", каза Басри Али пред съда.

Според Районен съд - Пловдив не може да се направи предположение, че двамата са имали единственото намерение да въвеждат в заблуждение клиентите си. Не е налице и опасност да се укрият или да извършат друго престъпление, поради което беше наложена и по-лека мярка за неотклонение.

Съдът посочи още, че до момента са извършени множество претърсвания и изземвания. Според разследващите са открити вещи, които имат отношение към предмета на делото. При проверка на обектите е било установено, че са в различен етап на завършване, както и че Али е наемал работници, които да извършат определени дейности за даден период от време, след което договорите им са били прекратявани.

Пред журналисти прокурор Димитър Костов заяви, че ще протестира определението на съда.