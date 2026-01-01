Ситуацията в село Бачково е нормализирана, а всички улици, с изключение на "Червената стена", са почистени и проходими, съобщиха от община Асеновград.

Направен е оглед, като към момента се извършва почистване на водосъбирателните съоръжения. Част от тях в утрешния ден ще бъдат почистени и машинно. В сряда ВиК-Пловдив ще осигурят необходимата техника за почистване на дъждоприемната канализация и за разчистване на натлачените инертни материали в нея.

"Няма разрушени постройки и бедстващи хора, няма нанесени материални щети на сгради", посочва инж. Стоян Димитров, зам.-кмет на Асеновград. Днес е било направено и отводняване на определени места, за да се запази целостта на пътната инфраструктура.

От Общината посочват, че още в петък е било изпратено писмо до служебния министър-председател на България за осигуряване на средства по Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за възстановяване на инфраструктурата, тъй като разходите са непосилни за Община Асеновград.

Многократно преди да се случи сега създалата се ситуация са изпращани сигнали през годините, но към момента няма осигурено финансиране. В края на миналата седмица улиците "Родопи" и "Кокиче" бяха наводнени вследствие на продължителни валежи и прииждащата вода от планината.