Тринадесет деца на възраст между 13 и 15 години са установени от полицията след сбиване в центъра на Пловдив. Инцидентът е станал вчера около 15:00 часа, съобщи началникът на Второ районно управление гл. инспектор Димитър Костов.

Двете групи деца първоначално се скарали на територията на пловдивски мол. Две от момчетата са се познавали отпреди и между тях е имало отправени заплахи в интернет. Срещата в търговския център обаче е била случайна.

Охраната се намесила и извела едната група от мола. По данни на полицията тогава не е бил подаван сигнал за инцидента.

Впоследствие двете групи отново се срещнали на бул. „Руски“, където конфликтът продължил с взаимни обиди и физическа саморазправа. Сигналът на телефон 112 е подаден в 15:20 часа от брата на едно от децата, след като то му съобщило по телефона, че започва сбиване.

По думите на гл. инспектор Костов децата сами са прекратили боя. На място е изпратен полицейски екип, а всички 13 непълнолетни са отведени в районното управление. В присъствието на родителите им са им снети обяснения от инспектор от Детска педагогическа стая.

Едно от момчетата е прегледано от екип на Спешна помощ. То е било с охлузвания и натъртвания.

От полицията не посочиха конкретна причина за конфликта, тъй като версиите на децата се различават. Няма данни те да са участвали в други подобни прояви.

Случаят е докладван на Районната прокуратура в Пловдив, а полицията продължава да събира информация по случая. С децата продължават да работят инспекторите от Детска педагогическа стая.

По-рано се появи информация, че едно от момчетата е било горено със запалки. От полицията обаче не потвърдиха тези твърдения. По данни на Костов няма и информация децата да са свързани с организации, предполагащи насилие или омраза.

От полицията призоваха хората, които са станали свидетели на сбиването, да се свържат с Второ районно управление в Пловдив.