Полицията в Трън засилва проверките за свободно движещи се селскостопански животни заради няколко сигнала за животни без надзор и опасност от пътни инциденти. Мерките са предприети и след катастрофа на път II-63, при която автомобил се е блъснал в крава, която е загинала.

Инцидентът е станал между местността „Секирица“ и село Филиповци. Установен е собственикът на животното – 85-годишен мъж, на когото предстои да бъде съставен акт по Закона за движението по пътищата. Само седмица по-рано той вече е получил акт по Наредба № 1 на Община Трън за оставяне на животните без надзор. Те навлизали в частни имоти и се движели по пътните платна.

По случая полицията е изпратила писма до Община Трън и Българската агенция по безопасност на храните с искане за действия в рамките на техните правомощия.

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Подобни нарушения са установени и в село Неделково. Преди около седмица там са забелязани животни в непосредствена близост до пътя, откъдето можели да излязат на платното. Собственикът им е установен и предупреден по чл. 65 от Закона за МВР.

Вчера в селото отново е забелязана крава на пътното платно. На собственика е съставен акт по Закона за движението по пътищата и е отправено полицейско предупреждение.

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Засилените проверки са продължили и през нощта. В района на село Филиповци отново са установени животни в близост до пътното платно, като предстои съставяне на акт по Закона за движението по пътищата.

От Районното управление в Трън напомнят на стопаните, че са длъжни да осигуряват надзор над животните си и да не допускат свободното им движение по пътищата. От полицията заявяват, че ще продължат да прилагат предвидените в закона мерки за ограничаване на нарушенията и предотвратяване на нови инциденти.