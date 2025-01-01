Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник (РДПБЗН – Перник) отправи препоръки за намаляване на риска от пожари през отоплителния сезон, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР, предаде кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова.

По техни данни в периода от 1 октомври 2024 г. до 1 април 2025 г. в област Перник са станали 22 пожара, свързани с експлоатацията на отоплителни и нагревателни уреди или с неизправности в коминни конструкции. Инцидентите са предимно в жилищни сгради и са причинили значителни материални щети.

През последните години е установено от служителите на РДПБЗН – Перник, че най-уязвими са възрастните хора над 70-годишна възраст, трудноподвижните и самотно живеещите, както и малките деца.

С цел намаляване на риска от пожари от регионалната дирекция напомнят:

Да не се претоварва електрическата инсталация и да се използват само стандартни електрически предпазители. Не бива да се оставят без надзор електрически и отоплителни уреди, да се инсталира датчик за ранно известяване за пожар, да се почистват своевременно комините и да се проверяват за повреди и пукнатини, както и да не се разпалват печки на твърдо гориво с бензин, нафта или други леснозапалими течности.

Общо 57 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е пострадал, съобщиха по-рано днес от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.