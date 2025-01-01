Пожар е избухнал в къща в русенското село Божичен на 14 ноември, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен около 16:27 ч., а на място са изпратени екипи на Първа РСПБЗН – Русе.

Мъж е с изгаряния след пожар в къща

При пристигането си огнеборците открили собственика на имота в задимено помещение, евакуирали го и потушили пламъците. Мъжът е транспортиран от екип на спешна помощ в болница за преглед.

Според първоначалните данни причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън. Стопанинът запалил свещ, тъй като в дома нямало електричество, и вероятно е заспал.