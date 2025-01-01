Пожар избухна в Хасково по обед в производствено хале на местна фирма в източната индустриална зона край града.

БТА

По данни на работещите в него, огънят е тръгнал от забравена скара с кебапчета и се е прехвърлил към дървен навес, а оттам и в помещението с машини.

БТА

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково потвърдиха, че пожарът е причинен от електрически уред.

БТА

Работещите на смяна са успели да напуснат производственото здание навреме. При инцидента няма пострадали. Огънят е потушен бързо и не е допуснато разпространяването му и в други обекти в зоната.

БТА

На място са екипи огнеборци с четири противопожарни автомобила от Хасково и Димитровград. Оценката на щетите в опожарения цех, в който има машини, ще е възможно едва когато премине силното задимяване в помещението.