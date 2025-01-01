Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 18-годишен мъж за хулигански действия, довели до пожар в центъра на София, съобщиха от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10 ноември, на ул. „Пиротска“ в София, обвиняемият С.С. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като запалил струпани в недвижим имот отпадъци, растителност и безстопанствени вещи. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Той е осъждан. Прокурор внесе искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ в Софийски районен съд. Състав на съда се е съгласил с искането му и е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.