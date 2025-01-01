Двама души бяха ранени днес след експлозия, последвана от пожар, в жилищен блок в град в Южна Румъния, съобщават местните медии.

При експлозията в град Балш (окръг Олт) са пострадали 69-годишен мъж и 63-годишна жена, които са откарани в Окръжната болница за спешна медицинска помощ в град Слатина. Медицинският мениджър на лечебното заведение д-р Флорин Попа съобщи, че състоянието на двамата пострадали е стабилно засега, а изследванията им продължават. Мъжът е получил и черепно-мозъчна травма в резултат на експлозията, съобщава Аджерпрес.

След взрива от блока бяха евакуирани 31 души, посочва Аджерпрес. Трима души са получили паник атаки.

Експлозията е станала на третия етаж и е била последвана от пожар, който вече е потушен. Според представители на компанията дистрибутор на природен газ „Дистригаз“ е възможно взривът да е причинен от газова печка, информира телевизия Диджи 24. Само 30 процента от жилищата в блока са свързани към мрежата за газ, уточнява медията.

През април т.г. в град Балш стана експлозия в блок в същата зона. Тогава бяха ранени едно момиче и една жена. Взривът бе причинен от газова печка и бяха засегнати 16 съседни апартамента.

Миналия месец при експлозия в жилищен блок в квартал на Букурещ загинаха трима души и бяха ранени най-малко 15.

Румънски прокурори повдигнаха обвинения срещу компанията „Дистригаз“ за причиняване на разрушения поради небрежност във връзка с експлозията в квартал Рахова на 17 октомври. Според прокуратурата към Апелативния съд в Букурещ вината на компанията се състои в това, че не е изпратила екип за намеса, след като жителите са се оплакали от мирис на газ, както и че не е поддържала в безопасни условия газоразпределителната система.