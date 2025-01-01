Семейство от старозагорското село Горно Ботево остана без покрив, след като къщата им беше унищожена до основи от пожар. Инцидентът е станал в нощта на 5 срещу 6 ноември, а предполагаемата причина е късо съединение.

Община Стара Загора помогна на семейство, останало без дом след пожар (СНИМКИ)

БГНЕС

Огънят е изпепелил дома на Славка Андонова и нейния син за броени минути. Двамата са успели да излязат от горящата сграда невредими, но са загубили цялата си покъщнина и лични вещи.

В пламъците са останали блокирани три малки кученца. Пристигналите на място пожарникарски екипи са влезли в горящата постройка и са успели да извадят животните. Те са спасени, макар и опушени и изплашени.

БГНЕС

Към момента пострадалото семейство няма средства да възстанови дома си. Те се нуждаят спешно от помощ от първа необходимост, включително дрехи, одеяла, храна, както и от строителни материали или финансова подкрепа, за да започнат отначало.