Пожар избухна в детска градина в Кърджали, съобщиха от полицията.

Огънят е пламнал в котелното отделение на градината на 10 ноември.

Няма пострадали хора. Ръководството на градината и преподаватели са извели децата от сградата.

На място са били изпратени 6-ма огнеборци с два противопожарни автомобила и три леки автомобила с 4-ма служители.

Огънят, причинен от техническа неизправност, е потушен. Изгорели са горелка, прозорци, опушени били около 200 кв. м стени.