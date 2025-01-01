Голямо куче пазач затрудни достъпа на пожарникари до пожар на сграда в Русе, съобщиха от полицията.

В ранните часове на 16 ноември, между 03:26 и 06:35 ч., служителите на РДПБЗН – Русе са гасили пожар, обхванал сграда в двор на фирма на ул. „Изгрев“ в града.

На място са работили два екипа от Втора и един от Първа РСПБЗН. Унищожено е имущество, покривна конструкция и гредоред.

Дворът е бил заключен и охраняван от голямо куче, което е затруднило достъпа на пожарникарите.

Причината за запалването се изяснява – предполага се късо съединение.