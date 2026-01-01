Със заповед на кмета на община Брезник Васил Узунов се отменя въведеният воден режим в града, считано от утре, 1 април. Документът е публикуван на официалния сайт на местната администрация.

Решението е взето след анализ на притока и разхода на вода към язовир "Красава 2" през последните три месеца, който показва, че условията позволяват премахване на ограниченията.

От общината уточняват, че въпреки отпадането на режима, мониторингът от страна на ВиК - Перник и Регионалната здравна инспекция в Перник ще продължи. Работата по изготвяне на проекти и осигуряване на финансиране за трайно решаване на проблема с водоснабдяването в района също няма да спре, посочват от администрацията. Остава в сила и забраната за използване на питейна вода за небитови нужди, като гражданите се призовават да бъдат отговорни.

Водният режим в Брезник беше въведен със заповед на кмета на 18 ноември 2024 година.