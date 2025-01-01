Шофьор се вряза в ограда на къща в монтанското село Василовци. Като по чудо инцидентът се размина без пострадали. При проверката е установено, че мъжът е шофирал с 1,23 промила алкохол в кръвта. Местните жители настояват за спешни мерки, тъй като главният път през селото се е превърнал в писта за високи скорости.



Водачът е преминал през насрещното платно, колата се е качила на тротоара, отнесла е оградата на къщата на Ангел Борисов се е спряла между електрически стълб о ограждението.

"По време на инцидента не бях вкъщи. Бяхме на мероприятие със съпругата ми и се прибрахме късно следобед. Когато дойдохме, колата беше тук. Собственикът го нямаше. Той беше в ареста", разказа потърпевшият в "Здравей, България".

Той подчерта, че подобно нещо не се случва за първи път. "Това е втори път, в който се удрят и събарят оградата ми", посочи Ангел Борисов.

Хора от селото разказват, че шофьорите "карат като за последно" по главния път през населеното място.

"Селото е доста голямо и оживено. Има училище. Лятото правихме подписка за "легнали полицаи". Все още такива няма. А те са крайно необходими – както тук, така и в съседното село. Практика е да се кара доста бързо", заяви друг мъж от селото.

Кметът на селото Александър Борисов обясни, че е градоначалник от 2023 година. "Досега съм писал три пъти до АПИ и един път до министъра на регионалното развитие. Към писмата винаги съм прилагал подписката, която бяхме направили. Искаме да се изградят изкуствени неравности, тип „легнали полицаи“. Имаме одобрение от КАТ. Не отказват и АПИ – Монтана, но си прехвърлят топката един на друг. Общината трябвало да направи проект, АПИ да изградят неравностите. Но до този момент няма никакъв резултат", заяви той.

От АПИ посочиха, че още през месец октомври Областно пътно управление, община Брусарци и КАТ са направили оглед на място. Определели са пет точки за изкуствени неравности, които да бъдат поставени. Но крайният срок да се направи проект е месец април догодина - както и да бъде подобрена пътната настилка на третокласния републикански път.