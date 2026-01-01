Мъж преби 51-годишния баща на бившата си жена в Луковит, съобщиха от полицията.

На 26 април 23-годишна жена е подала сигнал за насилието. Спорът е станал в двора на къщата на бащата, на улица "Пролет".

Нападателят е бил задържан, а пострадалият е откаран за лечение към болница в Плевен. По случая се води разследване.

При друг случай - на 27 април е подаден сигнал, че на адрес в село Градежница 24-годишен мъж, след употреба на алкохол и възникнал спор за имот, е упражнил физически и психически тормоз върху майка си.

Мъжът е предупреден с протокол и е задържан.