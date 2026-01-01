Окръжен съд Кюстендил потвърди определение на Районен съд Дупница, с което спрямо обвиняем е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ за две престъпления - управление на МПС с концентрация на алкохол над 1,2 промила - установени 5,95 промила и шофиране след употреба на кокаин, съобщиха от съда..

Въззивният състав е оставил без уважение искането на обвиняемия за по-лека мярка. По преценка на въззивния съд, от съвкупния анализ на показанията на разпитаните по делото свидетели, пострадали от възникналота катастрофа и очевидци на бягството на обвиняемия от местопроизшествието, както и на полицейските служители, възпроизвеждащи данни за изпробването му с технически средства, в синхрон с писмените доказателства по делото, може да се направи обосновано предположение за съпричастността му към инкриминираните деяния. Съдът приема, че докато отчетените резултати от техническите средства не бъдат оборени по съответния ред, те следва да се считат за достоверни.

Хванаха шофьор с 5,95 промила алкохол, причинил ПТП на АМ „Струма“ и избягал

Съдебният състав споделя изцяло извода на първата инстанция, че е налице реална опасност обвиняемият да извърши ново престъпление. Отчетена е по-високата обществена опасност на деянието, тъй като автомобилът е управляван по автомагистрала при високи скорости, което създава сериозен риск за живота и здравето на останалите участници в движението.

Взети са предвид и данните от справката-картон на водача, сочещи системни нарушения на правилата за движение и многократни наказания. Наред с това съдът приема, че съществува и опасност обвиняемият да се укрие.

Като аргумент се посочва напускането на местопроизшествието след ПТП с цел осуетяване действията на контролните органи, като единствено спукана гума е попречила на това намерение.

В заключение, въззивният съд приема, че са налице всички законови предпоставки за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. Поради това първоинстанционното определение е счетено за законосъобразно и е потвърдено.