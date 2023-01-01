Мотоциклетист е със счупени ребра след катастрофа в Кюстендил, съобщиха от полицията.



36-годишен водач на лек автомобил е отнел предимство на насрещно движещ се мотоциклет, управляван от 66-годишен водач, и е причинил пътнотранспортно произшествие.



Инцидентът е възникнал на улица "Саморанска“, пострадал е мотоциклетистът. Настанен е в дупнишка болница с 3 счупени ребра.



По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление - Дупница, уведомен е дежурен прокурор.