18-годишно момче подпали входна врата на жилищен блок в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

Вчера в РУ Бобов дол е постъпил сигнал, че умишлено е подпалена входна врата на жилищен блок. 

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Момчето е известно на полицията и с други противозаконни деяния.

Работата по случая продължава РУ Бобов дол, образувана е преписка по случая, уведомен е дежурен прокурор.
 

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