Мъж пострада в среднощен пожар в дома си в Перник

на жилищен блок в Кюстендилско, съобщиха от полицията.Вчера в РУ, че умишлено е подпалена входна врата на жилищен блок.на полицията и с други противозаконни деяния.Работата по случая продължава РУ Бобов дол,уведомен е дежурен прокурор.