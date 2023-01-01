18-годишно момче подпали входна врата на жилищен блок в Кюстендилско, съобщиха от полицията.
Вчера в РУ Бобов дол е постъпил сигнал, че умишлено е подпалена входна врата на жилищен блок.
Мъж пострада в среднощен пожар в дома си в Перник
Момчето е известно на полицията и с други противозаконни деяния.
Работата по случая продължава РУ Бобов дол, образувана е преписка по случая, уведомен е дежурен прокурор.
Вчера в РУ Бобов дол е постъпил сигнал, че умишлено е подпалена входна врата на жилищен блок.
Мъж пострада в среднощен пожар в дома си в Перник
Момчето е известно на полицията и с други противозаконни деяния.
Работата по случая продължава РУ Бобов дол, образувана е преписка по случая, уведомен е дежурен прокурор.