Мъж и жена са загинали при тежка катастрофа край тервелското село Оногур, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.

Сигнал за постъпило пътнотранспортно произшествие е подаден на 2 ноември. Установено е, че лек автомобил се е ударил в канавка и е спрял движението си в крайпътно дърво. Вследствие на инцидента на място са загинали 45-годишна жена и 33-годишен мъж.

По случая е образувано досъдебно производство.

През март двама младежи загинаха от Тервел загинаха в катастрофа по пътя Добрич – Силистра.