Значителни материални щети са нанесени по мостовото съоръжение част от пътната детелина за Китен, след като самосвал е ударил съоръжението, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът е станал около 11:40 ч. във вторник. Металният кош на самосвала е останал вдигнат и при преминаването си под съоръжението се е блъснал в него. Товарният автомобил е управлявал 31-годишен мъж.

МВР

След удара кошът е останал подпрян в мостовата конструкция. Нанесени са сериозни щети както по инфраструктурното съоръжение, така и по тежкотоварния автомобил.

Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

МВР

По-късно същия ден е регистриран и втори пътен инцидент с товарен автомобил. Около 15:10 часа на пътя между Созопол и Равадиново камион, управляван от 27-годишен мъж, е предприел маневра за избягване на препятствие на пътното платно.

При маневрата камионът е блъснал изпреварващо го индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 35-годишен мъж от Ивайловград. Вследствие на удара водачът на електрическото превозно средство е получил наранявания. Пострадалият е откаран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.