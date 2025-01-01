Зловеща находка е направена на 9 август, около 19:30 ч. в района на "Солниците" край Бургас. Сигнал за изплувал от морето труп на куче е подаден в Пето районно управление.

Задържаха за 72 часа мъжа, убил куче в Тетевен, грози го затвор до осем години

На място е установено, че на около 300-400 метра от заведение се намира труп на куче от едра порода. Около тялото на животното са открити въжета, които наподобяват рибарска мрежа.

Трупът на кучето е иззет за аутопсия, която ще установи причината за смъртта. Случаят се разследва от служители на Пето районно управление – Бургас.