В зоопарка в Бургас вече е страшно сладко, празнично и тиквено.

Сурикатите обожават тиквата - не само защото е вкусна, но и защото е чудесен източник на витамини.

Тя им помага да поддържат добро храносмилане и силна имунна система, съобщиха от зоопарка.

Любопитни по природа, сурикатите винаги изследват всичко ново под лупа - подушват, проверяват и опитват с интерес.

Парти за Хелоуин има за всички животни. А когато става дума за тиква, забавлението е гарантирано.

От 31 октомври до 2 ноември посетителите ще могат да се потопят в празничната атмосфера и да се забавляват заедно с обитателите на зоопарка.

