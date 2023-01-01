Инцидент с 2 деца е станал в понеделник около 16 часа в бургаския квартал "Ветрен", на асфалтирана алея.
10-годишно момче, управляващо електрическа тротинетка, опитало да заобиколи препятствие по пътя, като се блъснало в 6-годишно момиче, бутащо велосипед.
От инцидента момичето е получило охлузване на главата. То е прегледано в УМБАЛ – Бургас и е освободено за домашно лечение.
Момчето получило охлузвания по главата и ръцете.
10-годишно момче, управляващо електрическа тротинетка, опитало да заобиколи препятствие по пътя, като се блъснало в 6-годишно момиче, бутащо велосипед.
От инцидента момичето е получило охлузване на главата. То е прегледано в УМБАЛ – Бургас и е освободено за домашно лечение.
Момчето получило охлузвания по главата и ръцете.