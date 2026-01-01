Американски военен самолет Boeing C-17A Globemaster III е кацнал на летище „Сарафово“ в Бургас. Това сочат данните на глобална услуга за проследяване на полети в реално време flightradar24, цитирани от NOVA.

Според изнесената информация от страницата машината е излетяла от израелския град Беер Шева. Самолетът е летял над Средиземно море преди да се преземи в Бургас минути след 12:00 ч. българско време.

Кацането на американския военнотранспортен самолет съвпада със засиленото наблюдение и контрол над Черно море днес. По-рано днес МО съобщи, че екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на България.

Полетите ще продължат и през следващите дни.

Съединените щати поддържат първото си постоянно военно присъствие в Израел във военновъздушната база „Машабим“ на израелските военновъздушни сили. Тя се намира близо до училището за противовъздушна отбрана на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), в пустинята Негев, южно от град Беер Шева.