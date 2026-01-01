Млад шофьор предизвика катастрофа в Благоевград, за да пропусне линейка, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 26 януари. 20-годишен шофьор, движейки се в лявата лента - при наличие на две ленти за движение в една посока, е преминал в дясната лента, за да пропусне линейка.

Той е ударил задната гума на автомобил, който се е завъртял и обърнал на лявата си страна.

Пострадала е 20-годишната водачка на колата, която е прегледана и е освободена за домашно лечение.

На двамата шофьори са направени проби за алкохол и наркотици, които са отрицателни.