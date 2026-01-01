Три катастрофи в рамките на няколко часа в станаха Софийско, мъж е с опасност за живота, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Около 9.30 часа вчера в Областна дирекция на МВР в София постъпил сигнал за тежък пътен инцидент в района на 35 км на автомагистрала „Хемус“ в посока Варна. На място е установено, че товарен автомобил е самокатастрофирал извън пътното платно, преобръщайки се по таван в тревни площи.

Водачът е транспортиран в болница със съмнение за фрактури на краката. След преглед му е оказана медицинска помощ и е освободен за домашно лечение. По случая е образувано досъдебно производство.

Около 15.35 часа вчера в Районното управление в Елин Пелин е постъпил сигнал за пътен инцидент в района на 15 км на автомагистрала „Хемус“ в посока София. На място е установено, че товарен автомобил е самокатастрофирал извън пътното платно и се е преобърнал в канавка. Водачът не е пострадал. По случая е образувано досъдебно производство.

Около 18.10 часа вчера в Районното управление в Самоков пък е постъпил сигнал за пътен инцидент на пътя между селата Рельово и Алино. На място е установен лек автомобил, самокатастрофирал в крайпътно дърво.

Пътник е настанен за лечение с множество фрактури на черепа, с опасност за живота. Водачът и другият пътник са прегледани от медицински екип и освободени. По случая е образувано досъдебно производство.