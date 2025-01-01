Автомобил блъсна 89-годишен мъж на път край Благоевград, той почина на място. Това съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 9 октомври около 05:45 часа на път Е-79, лек автомобил, управляван от 52-годишна жена от град Симитли е блъснала 89-годишен мъж от гр. Благоевград, който се е движил по пътното платно. Пешеходецът е починал на място.

Мъж почина след удар от кола в Благоевград

На водачката на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

За случая е уведомена ОП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство.